الصحة في غزة توضح تفاصيل الحالة الوبائية في القطاع

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة يوم الاثنين، إن وزارته والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة بعد مرور 7 أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة.

وأوضح القدرة خلال مؤتمر صحفي بشأن تطورات جائحة كورونا في غزة، أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء.

وأرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا واستمرار إجراءات التقصي واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة.

وأشار القدرة إلى اعتبار مخيم البريج وحي تل السلطان والحي السعودي بمدينة رفح مناطق مصنفة بالخضراء.

بينما قال إن باقي مناطق قطاع غزة وعلى وجه التحديد باقي مدينة رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى مناطق مصنفة بالصفراء وهي قيد المتابعة والتقصي المستمر.

وأكد القدرة أنه تقرر إبقاء منطقتي غزة وشمال قطاع غزة حال منع تام للحركة على مدار الساعة مع استكمال إجراءات التقصي واحتواء التفشي لحين تغير الواقع والمؤشرات المتعلقة بذلك.

وأشار إلى أن منطقة خان يونس والوسطى وباقي مناطق مدينة رفح ستبقى إطار محدودية الحركة مع منع الحركة تمامًا من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 48 ساعة وسيعاد تقييم ذلك في حينه.

وقال القدرة إن منطقة البريج وتل السلطان والحي السعودي المصنفة بمناطق خضراء والتي لم تسجل فيها إصابات رغم استمرار إجراءات التقصي وعليه يسمح بالحركة داخل هذه المربعات ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءًا.

وأكد ضرورة الالتزام والتقيد بإجراءات السلامة عند الحركة وعدم مغادرة هذه المناطق مع توصيتنا بتجنب الحركة إلا للضرورة.

وأهاب بالجميع المساعدة في انفاذ هذه القرارات كي نتمكن سويًا من عبور هذه المرحلة الخطيرة من انتشار الوباء في غزة وحتى لا نضطر ومن منطلق الحفاظ على اروح عموم الناس من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأكد على الموطنين الاهتمام بإجراءات الوقاية التامة داخل المنازل وخاصة لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والأطفال.

وشدد على أن الجهات المختصة ستتابع مدى التزام المواطنين عند خروجهم بإجراءات السلامة وسيتم مساءلة المخالفين للإجراءات وسيعتمد إبقاء هذا الاجراء من عدمه على التزام المواطنين بإجراءات السلامة عند التحرك.

وأوضح القدرة أن الطواقم الصحية ستبدأ بإجراءات انهاء الحجر الصحي للذين عادوا مؤخراً عبر معبر رفح البري بعد إتمام فترة الحجر وفق البرتوكول المعتمد لوزارة الصحة.