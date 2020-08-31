حماس تعلن التوصل لتفاهمات لعودة التهدئة ووقف عدوان الاحتلال، ومشاريع جديدة لقطاع غزة

وطن: أعلنت حركة حماس عن التوصل إلى تفاهمات ستعود بموجبها الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.

وجاء في بيان عن مكتب رئيس المكتب السياسي للحركة، مساء الإثنين، أن جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به السفير القطري محمد العمادي أسفرت عن تفاهم "لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح البيان، أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع "التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة"، مؤكدًا أن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وكان وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني هاتف، مساء يوم الاثنين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال مكتب هنية في بيان له إن وزير خارجية قطر بحث خلال الاتصال الهاتفي مع هنية الأوضاع في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إنه يواصل منذ منتصف الأسبوع الماضي، عقد سلسلة لقاءات مع كافة الأطراف في إطار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وأكد العمادي في بيان له، الأحد خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع وتدهور قطاعات مختلفة نتيجة استمرار الحصار.

وشدد على استمرار الجهود والاتصالات الحثيثة لقطر من أجل التوصل إلى تفاهمات التهدئة بين الأطراف.

وكان قطاع غزة شهد الأيام الماضية عدوانا من قبل الاحتلال بقصف عدة مناطق في القطاع، فيما ردت المقاومة بإطلاق الصواريخ على المستوطنات المحيطة بالقطاع، كما استمرت البلالين الحارقة المنطلقة من غزة بإشعال الحرائق في المستوطنات والأراضي المحتلة، الأمر الذي أنذر بتطور التصعيد الى عدوان شامل على القطاع واندلاع مواجهة جديدة مع الاحتلال.