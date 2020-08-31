نتنياهو: وجهنا دعوة لمسؤولين إماراتيين وسنستقبلهم بسجادة حمراء مثلما استقبلونا

وطن: أفاد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن وفد حكومته الذي يزور حاليا الإمارات وجه دعوة إلى مسؤولين إماراتيين لزيارة "إسرائيل".

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها بمناسبة هذه الزيارة التي وصفها بالتاريخية: "سنستقبلهم بسجادة حمراء مثلما رحبوا هم بنا".

وحطت اليوم الاثنين طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي قادمة من تل أبيب في أول رحلة مباشرة بين دولة الاحتلال والإمارات ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلقت عبر أجواء السعودية.

وحملت الطائرة وفدين من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، ويضم الأول كلا من كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، بينما سيترأس الوفد الإسرائيلي رئيس "هيئة الأمن القومي"، مائير بن شبات.

وكان في استقبال الوفدين في مطار أبو ظبي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، ومن المتوقع أن يجري خلال الزيارة بحث توقيع معاهدة السلام بين الإمارات ودولة الاحتلال، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والثقافي بينهما، وكذلك تسيير الرحلات المباشرة.

وتعليقا على هذا الحدث، قال نتنياهو، خلال اتصال مع قائد الطائرة: "هذا يوم تاريخي... حلمنا بذلك وعملنا على تحقيق هذا الأمر وها هو يتحول إلى الواقع أمام أعيننا".

وأعلنت الإمارات ودولة الاحتلال والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، الأمر الذي يتوقع أن يجري رسميا في سبتمبر، ستصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع دولة الاحتلال وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

(روسيا اليوم)