سلطة النقد: إعادة فتح فروع المصارف في قطاع غزة ابتداء من صباح غد

وطن: أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تعميما للمصارف العاملة في المحافظات الجنوبية بإعادة فتح فروعها ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان لها، أنه سيتم تنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع الواحد بما لا يتجاوز العدد 10 مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية، والاستمرار في توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتغذية الصرافات الآلية بالنقد وبشكل دائم.

وأوعزت للمصارف من خلال تعميمها، بضرورة تخفيض عدد الموظفين في الفروع، والحد من تنقلهم ما بين المحافظات حفاظا على سلامتهم، وإغلاق الفروع في المناطق التي يتم إغلاقها بشكل كامل بسبب تفشي فيروس "كورونا".