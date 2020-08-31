أسعار المحروقات لشهر أيلول: انخفاض السولار واستقرار البنزين وارتفاع الغاز

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر أيلول بكافة محافظات الوطن، اعتبارا من منتصف الليلة.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا؛ حيث استقر سعر اللتر الواحد للشهر الثالث على التوالي عند 5.34 شيقل، كما استقر سعر لتر البنزين (98 أوكتان) عند 6.14 شيقل، في حين انخفض سعر لتر السولار "أغورتين" مقارنة مع أسعار شهر آب، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 4.87 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث انخفض سعره إلى 4.87 شيقل أيضًا.

وطرأ ارتفاع على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كيلوغرام بـ 12.5 شيقل، واسطوانة 5 كيلوغرام بـ 25 شيقلا، واسطوانة 12 كيلوغراما بـ 58 شيقلا، واسطوانة 48 كيلوغراما بـ 232 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.49 شيقل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.37 شيقل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

ودعت الهيئة جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.