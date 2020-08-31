بالصور | أول طائرة تطبيعية علنية بين الاحتلال والإمارات تحمل اسم مستوطنة "كريات جات" التي اقيمت على أنقاض الفالوجة والمنشية

وطن: هبطت أول طائرة إسرائيلية في الإمارات، اليوم، بعد أن عبرت الأجواء السعودية، وعلى متنها الوفد الأميركي الإسرائيلي المشترك لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات.

الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في أول رحلة تطبيعية رسمية مع الإمارات تحمل اسم " كريات غات" وهو اسم واحدة من أكبر المستوطنات التي أقيمت على أنقاض بلدتي عراق المنشية والفالوجة الفلسطينيتين.

وقد قاومت عراق المنشية والفالوجة العصابات الصهيونية شهورا طويلة بعد بدء النكبة عام 1948، حيث استشهد في عراق المنشية 74 فلسطينيا وعربيا أثناء التصدي للهجوم الصهيوني، وعلى أرض الفالوجة استشهد 37 فلسطينيا في معركة استمرت حتى شباط 1949.

هذه الرحلة التي آلمت الفلسطينيين كما قال رئيس الوزراء محمد اشتية، حملت على متنها المستشار الخاص للرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، ومسؤولين إسرائيليين كبارا أبرزهم رئيس ما يسمى "مجلس الأمن القومي" مئير بن شبات.

وتحمل الرحلة الرقم (971)، وهو الرمز الدولي للإمارات العربية المتحدة. وأقلعت العاشرة والنصف من مطار اللد وحملت بطاقات الصعود عليها عبارة "نصنع تاريخنا"

وفي وقت سابق قالت القناة الإسرائيلية 12 إن الرحلة تمر عبر مسار خاص فوق الأجواء السعودية، لذا تقرر استخدام طائرة من طراز بوينغ 737-900 مزودة بنظام دفاع ضد الصواريخ المحمولة على الكتف.

وتكتسب هذه الرحلة أهمية خاصة كونها تأتي في إطار الترتيبات، ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، وأيضا لكونها أول رحلة تجارية لخطوط الملاحة الإسرائيلية تعبر الأجواء السعودية.

ولكونها تعبرت الأجواء السعودية استغرقت الرحلة 3 ساعات فقط بدل 8 ساعات.