نقيب صيادي غزة: منع كامل للصيادين من نزول البحر منذ أسبوعين

وطن: أكد نقيب الصيادين نزار عياش أن هناك منع كامل للصيادين في قطاع غزة من نزول البحر منذ أكثر من أسبوعين، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وأزمة فيروس "كورونا".

وأوضح عياش في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم الاثنين، أن إغلاق البحر أثر بشكل سلبي على إعالة حوالي 50 ألف نسمة من عوائل الصيادين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لشريحة الصيادين تحمل الانقطاع المتواصل عن العمل بعد توقف دام 16 يومًا، لأن قوتهم يومي.

وقال: "في حال استمرت الأزمة خلال الأيام القادمة، سنتواصل مع الجهات العليا في غزة للسماح للصيادين بنزول البحر مع أخذ احتياطات السلامة، لكن إذا رفضت فيجب إيجاد البدائل أو مصدر رزق آخر لهذه الفئة".

وأضاف "ناشدنا الجهات المسؤولة محليًا ودوليًا لإنقاذ فئة الصيادين في ظل هذه الأزمة، لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن من أي جهة".

وطالب عياش وزارات الزراعة والداخلية والتنمية الاجتماعية بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه قطاع الصيادين الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة.