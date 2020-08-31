الرئيس اللبناني يكلف رسمياً مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

وطن: كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، رسمياً، السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة اللبنانيّة، بعد مُشاورات مع الكتل النيابية أفضت إلى حصوله على 90 صوتاً.

وفي أول تصريح له، قال أديب من قصر بعبدا: "اختيار فريق عمل متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وننطلق مع مجلس النواب لإجراء الإصلاحات" في لبنان.

وأضاف أديب " لا وقت للكلام والوعود والأمنيات والوقت للعمل لتشكيل حكومة بسرعة".

ووصل أديب إلى قصر بعبدا للقاء عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة، حسان دياب، التي استقالت على خلفية غضب شعبي جراء انفجار بيروت وتدهور الظروف الاقتصادية والأمنية في البلاد

أديب، يشغل حاليا منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية.

بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.

وفي العام 2000، بدأ التدريس في كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية.

في العام ذاته، تولى منصب مستشار نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيرا وظل مقربا منه.

وفي عامي 2005 و2006، مثل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

ويرأس أديب، الجمعية اللبنانية للقانون الدولي، والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية.

وكانت قد أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد الإثنين.

وعقدت الاستشارات قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة ثانية إلى بيروت بعد زيارة أولى أعقبت انفجار المرفأ في 4 أغسطس وحض خلالها المسؤولين على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة.