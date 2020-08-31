وزيرة الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.8%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 1031 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة سجلت في مدينة القدس (4 حالات)، وقطاع غزة ورام الله وقلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (249)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (18)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (6)، أريحا والأغوار (23)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (1)، طوباس (2)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (43)، مدينة القدس (350).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (762)، أريحا والأغوار (9)، محافظة جنين (2)، محافظة نابلس (68)، محافظة الخليل (190).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.