الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية تختتم برنامجا تدريبيا حول "المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم"

رام الله- وطن: اختتمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية برنامج تدريبي ثاني نوعي حول " المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم- MEAL على مدار 6 ايام، حيث اعتمد المدرب ذوقان قيشاوي على التطبيقات والامثلة العملية للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الاعضاء بهدف الاستفادة من الخبرات وتطويرها، بمشاركة ممثلين عن مؤسساتها الاعضاء في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال تطبيق Zoom.

وأشارت بدرة الشاعر مسؤولة المشروع في الهيئة الوطنية، الى أن هذه التدريبات جاءت بعد فحص احتياجات المؤسسات الاعضاء وتحديد اولوياتهم بهدف بناء قدراتهم وتطوير ادائهم للنهوض بوضع مؤسساتهم لينعكس ذلك على اداء هذه المؤسسات وعلى مجتمعاتهم المحلية وفئاتهم المستهدفة وتعزيز الادارة الرشيدة. وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن برنامج بناء قدرات المؤسسات الاعضاء والذي تم البدء في تنفيذه من العام 2018 وينتهي العام 2020.

استطاع ممثلو المؤسسات خلال هذه البرنامج الذي استمرت على مدار 3 مؤسسات من تطوير مهاراتهم في العديد من القضايا التي تتعلق بعملهم من القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتجنيد المصادر المحلية، الادارة المالية الامثل لعملهم وادارة مشاريعهم لضمان نتائج على الفئات المستهدفة وبطريقة تشاركية بالاضافة الى القدرة على وضع خطط متابعة وتقييم لمشاريعهم ومؤسساتهم وصياغة أفضل للنتائج والمؤشرات والمخرجات للوصول للاثر.

وتأتي هذه الانشطة ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس.

والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي وبتمويل من الاتحاد الاوروبيEU.