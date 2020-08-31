اشتية: هناك حوار بين سلطة النقد والبنوك لصرف رواتب الموظفين دون أية خصومات عن القروض

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له في مستهل الاجتماع الحكومي ان هناك حوارا يجري بين سلطة النقد والبنوك لصرف رواتب الموظفين دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.

وتطرق اشتية الى الوضع الوبائي المتعلق بفايروس كورونا قائلا "ان ارتفاع الإصابات بالكورونا شيء ملحوظ منا جميعا وفي جميع المحافظات، وقد شددنا في الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة، لا خيار لنا غير الوقاية وآمل أن لا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى."

واضاف اشتية " ان وفدا من عدد من الوزراء سيتوجهون الى القطاع للمساندة والاطلاع على الأوضاع وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك. وسيصل الوفد إلى غزة صباح الجمعة القادم. في هذه الأثناء نقوم بالتحضير لحزمة مساعدات طبية لغزة."

واضاف اشتية "آمل منكم أن تتفهموا المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها. لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام 2020 لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية لنا ولوكالة الغوث. وإسرائيل تحاول ابتزازنا في موضوع المقاصة. وأموال المقاصة هي أموالنا وإنا على ثقة أنكم لن تقبلوا أن يتم ابتزازنا في هذا الموضوع."

وتطرق اشتية الى التطبيع الاماراتي الاسرائيلي، وهبوط اول طائرة اسرائيلية في ابو ظبي اليوم، قائلا "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل. حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية"