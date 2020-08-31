استمرار حظر التجوال في قطاع غزة لليوم السابع

وطن: يستمر سريان حظر التجوال وتشديد الإجراءات في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، في إطار جهود منع تفشي كورونا.

وينتشر قرابة 19 ألف من ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع، ولمنع تفشي الفيروس.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم قد أكد أمس في تصريحات صحفية أن الجهات الحكومية لا زالت في محاولة كسر انتشار الوباء، والحد تفشيه في قطاع غزة، وأنها مستمرة في الإجراءات المفروضة حالياً.

وقال البزم: "بوجه عام هناك التزام كبير من المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، حيث أكدنا على تشديد الإجراءات الميدانية".

وجدد المتحدث باسم الداخلية التأكيد على المواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل مُقدمي الخدمة المسموح لهم بالتحرك في المحافظات، وسيتم الحد من تنقلهم في أضيق إطار ممكن، مضيفاً "نعيش ظروفاً صعبة وانتشار للفيروس في جميع محافظات القطاع".

جدير بالذكر أن غزة تشهد منذ مساء يوم الإثنين الماضي سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.