حماس : إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش الاحتلال حصاراً في قلب الملاجئ

وطن: الشرطة: أكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري أن قرار حركته هو رفع الحصار بكافة الأشكال، بالكامل عن قطاع غزة وليس ادنى من ذلك.

وأضاف في تصريح وزعته حماس :"إذا ما فشلت جهود الوسطاء فهذا يعني أن الاحتلال الاسرائيلي سيعيش الحصار بمستوطنيه في قلب الملاجئ لأننا ليس هناك ما نخسره، ولا يمكن أن نقبل أن يتعرض شعبنا لحالة الموت البطئ باستمرار الحصار".

وتابع: "نحن ذاهبون لأقصى مدى وكل الخيارات مفتوحة والاحتلال سيتحمل تهربه من الاستجابة لمطالب شعبنا برفع الحصار الظالم المفروض عليه".