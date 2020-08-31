صحة غزة تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية
31.08.2020 10:22 AM
وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن: عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة، بينما الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 69 ) حالة.
وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 356 اصابة منها موزعة كالاتي:
حالات نشطة حاليا 280: (243 من المجتمع و 37 من العائدين)
متعافين 72
وفيات 4