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صحة غزة تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

31.08.2020 10:22 AM
صحة غزة تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، تسجيل 69  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن: عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة، بينما الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 69 ) حالة.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 356 اصابة منها موزعة كالاتي:

حالات نشطة حاليا 280: (243 من المجتمع و 37 من العائدين)

متعافين 72

وفيات 4

 

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