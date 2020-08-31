خالد بطراوي يكتب لوطن: قريبتي

قد تبدو هذه الهلوسات قاسية جدا، وقد يلومني البعض بسبب نشرها وخاصة من هم أقرباء لي. لكنني حقيقة أريد أن أصارح الجميع ببعض الأمور التي ربما تنطبق على كثير من الحالات في مجتمعاتنا العربية حيث تسود علاقة القرابة وتطغى على أي إعتبار، في الوقت الذي أعتبر أن مدرسة النضالات وإضبارة العلاقات هي علاقات رفاق السجن والعسكر والغربة.

تربينا على منظومة قيم وأخلاق ما زالت متآصلة في داخلنا، ولعل من أهمها " أن نكظم الغيظ" وتربينا أيضا على إحترام الأكبر منا سنا، وأن نلتمس لهم الأعذار إزاء بعص التصرفات الصادرة عنهم، لكننا في ذات الوقت تربينا على العزة والكرامة. وبكل اريحية وثقة أستطيع القول أن الكثير من بيننا عندما صمدوا في أقبية التحقيق لم يصمدوا بشكل أساسي لأجل حزب أو فصيل وإنما لأجل كرامتهم الأنسانية المتأصلة في نفوسهم أولا ومبادئهم ثانيا، ثم تأتي مجموعة الأسباب الأخرى التي شكلت مقومات لصمودهم.

قريبتي، مفترض أنها أقرب إليّ من حبل الوريد كما يقولون، ومن "عظام الرقبة"، لا أذكر أنني إلتقيت بها إلا مرة أو مرتين في حياتي ... وفقط عندما كنت صغيرا، ولا أذكر أنها عندما إلتقت بي وباخوتي قد وضعت في يد أي واحد منا "حبة شوكولاته سلفانا"، وحتى لو إلتقيت بها الان فبالتأكيد لن تعرفني ولن أعرفها. إختارت بنفسها طواعية الغربة وربما إعتادت على ذلك منذ أكثر من خمسين عاما، وهذا شأنها ولا ألومها ولا أزاود عليها أبدا.

كنت لأيام خلت، أتمنى أن ألتقي بها لأقبل رأسها ويديها كيف لا وهي من رائحة الأحباب ومن رائحة بلدنا ومسقط رأسنا اسدود. تواصلنا كثيرا على صفحات التواصل الإجتماعي وإنبهرت لتوظيفها الشبكة العنكبوتية لإمرأة في مثل سنها وقد تخطت من دون أدنى شك الخامسة والسبعين إن لم يكن الثمانين، كما وأبهرني سعة إطلاعها ومناقشتها لبعض الأمور، بغض النظر إتفقت معها أو اختلفت في وجهات النظر.

لكن ما أزعجني، بل وأزعجني جدا، أنها تعتبر نفسها خليفة الله سبحانه وتعالى على الأرض بل وربما – والعياذ بالله – الناطق الرسمي الوحيد لجل جلاله وأنها من ختم " العلم والمعرفة"، ولو تماديت وقلت أنها تعتبر نفسها " المؤمنة الوحيدة" على هذه البسيطة ... أكون ... قد .... أصبت.

بعد أن رتبنا مكتبة الراحلين محمد وعايدة البطراوي المنزلية، وقمنا بفهرستها وأصبحت تستقبل كما كبيرا من الباحثين والقارئين ليس فقط من فلسطين بل من أرجاء مختلفة من العالم، وبعد أن قمنا بنشر صور المكتبة، وبدلا من المباركة والشد على الأيدي، كانت صدمتي الأولى عندما كتبت قريبتي تقول " كان جدك خالد رحمه الله لا يقرأ إلا القرآن الكريم" فأرسلت لها مثمنا ذلك وأردفت بالقول معددا امهات الكتب الدينية لدينا لمختلف الديانات وذكرت لها عدد نسخ " القرآن الكريم" في المكتبة بالإضافة الى تسمية مجموعة من المراجع الدينية الهامة، وقلت لها أنه عندما توفي والدي رحمه الله، كان القرآن الكريم أسفل وسادته، قلت ربما ذلك يشعرها بالراحة وتتقبل ذلك كله.

أرسلت "معاليها" معقبة بالقول " أرجو أن تكون هذه الكتب قد قرأت وليست على الرفوف". بلعنا التلميحات المبطنة وقلنا أن قريبتنا تبقى من " عظام الرقبة"، قلنا لها من دون شك أنت محقة فيما تقولين وكتب المكتبة تفرح عندما تلتقطها الأيدي وفضلنا الصمت على الهمز واللمز ، كيف لا وهي قريبتنا ومن " عظام الرقبة".

ويبدو أن صمتنا، أعطاها الحافز للتمادي أكثر فأكثر، فأصبحت تعقب على كل ما نكتب أو يكتبه الآخرون بطريقة وبتلميحات تقول لنا جميعا بما معناه " أنتم كفرة"، الله أكبر، أبقلوبنا أنت؟ ، ومع ذلك .... فضلنا الصمت على " الهمز واللمز"، فهي من " عظام الرقبة".

تمنينا عليها أن تحضر لزيارتنا وللتعرف علينا عن قرب بل وللإقامة بيننا، فردت بأن عامل كبر السن يمنعها من السفر، فتمنينا لها موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

إستمرت في نشر وصاياها، إستمرت في إصدار أحكامها وتوصيفاتها حتى بالأسلوب المباشر وإستمرت في توجيه الإهانة تلو الأخرى، قلنا لأنفسنا " والكاظمين الغيظ" وحاولنا قدر الإمكان إستيعابها، ولا أعتقد أنها قد أدركت في داخلها بالخطأ الذي ترتكبه ولا أعتقد أيضا أنها لو أدركت فسوف يكون لديها ثقافة وجرأة الإعتذار، كيف تعتذر، وكبار السن الأكثر حكمة وصوابا ... لا يعتذرون.

الى أن توقفت مع ذاتي، قلت ويحك، ما الذي تفعله؟ هل تستمر في السكوت فقط وفقط لأنها قريبتك؟ ما الذي يربطك بها؟ لم "تتكلبش " معك في أي من السجون، لم تشاركك كسرة خبز كرفاقك في غربة الدراسة، لم تلاحقها ضربات الطيران الإسرائيلي في معارك الدفاع عن لبنان كما حصل مع رفاقك الذين ليس لهم صلة قرابة بك لكنهم أقرب منها إليك، لم تعش بيننا سنوات الإنتفاضة الأولى، وربما لا تعرف أين يقع مخيم الجلزون، ولا قيزان النجار ولا جورة اللوت ولا حتى السطر الغربي في خانيونس، لم تحضر للبلاد منذ أكثر من خمسين عاما ليس قسرا بل طوعا، لا أذكر أنها حتى هاتفت معزية بوفاة أي من الأقارب، فهل عليّ أن أسندها فقط وفقط لأنها قريبتي، وأن أضعها فوق كل إعتبار من إعتبارات العلاقات الإنسانية والكفاحية مع أشخاص لا صلة قرابة بيني وبينهم؟ لكنم فعلا أقرب اليّ من حبل الوريد.

التقليل من انجازات الاخر أو وجهة نظره أو رؤيته .. سواء إتفقت أو لم تتفق معك غير مقبول على الاطلاق .. كل فعل أو موقف يحقق هدفا نبيلا أو خدمة أو يرفع أذى عن الاخرين هو مهم .. لا يحق لأحد أن يتهم غيره بالتقصير وحصر الافعال في اتجاه واحد.

في العلاقات الاجتماعية ليس علي ان اكون نسخة منك لأحظى باحترامك ، والا أصبحت في مرمى نيران انتقاداتك وتجريحك ... الاختلاف في الشخصيات والآراء لا يهدم صلة القربى ولا ينف للود ... قضية كما يقولون .. وانما الاستبداد بالرأي ومحاولة فرضه بطريقة منفرة هو ما يفعل ذلك. فإذا كان الهدف هو النصيحة وتمني الافضل لغيرك .. فالنتيجة مرتبطة بأسلوبك في النصح .. ومن أفشل طرق النصح اتباع اسلوب الأمر .. والمجاهرة والتعنيف لما تعتبره خطأ وربما معصية.

ذلك أيها الأحبة، أحد أبرز مقومات الفكر الظلامي ( بشقيه اليميني واليساري)، أناس ينصبون أنفسهم القيمون على كل شىء، والأنقياء لوحدهم، والمؤمنون دون سواهم، والعلماء، وينتقدون الجميع، بل ولا يأبهون مطلقا إن جرحوا هذا أو ذاك، ولا يستوعبون مطلقا أهمية فلسفة " الكلمة الطيبة وأصلها المتجذر في الأرض وفرعها المرتفع في السماء " ويعيشون كما قالت شاعرة ذات يوم " بطريق مختصرة من المهد الى اللحد" بقناعة " اللهم إلا نفسي"، وعلينا أن نسكت عنهم فقط وفقط .... لآنهم أقرباء لنا.

صراحة، تبا لذلك كله، أخذت قراري وإنتهى، إن شاءت الأقدار أن ترحل قريبتي عن هذه البسيطة قبلي، فسوف أدعو لها بالرحمة والمغفرة.

نقطة .... وسطر جديد.