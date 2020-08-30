4 حالات وفاة و 350 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال الايام الثلاثة الماضية

وطن: أعلنت وحدة مكافحة كورونا القدس في القدس تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا في وادي الجوز ، مخيم شعفاط، سلوان ( حالتان) خلال الايام الثلاثة الاخيرة، ليرتفع عدد الوفيات الى 32 منذ بداية انتشار الفيروس.

وقالت الوحدة انه جرى تسجيل 350 إصابة جديدة في الفترة ما بين الجمعة واليوم الأحد (الجمعة: 146، السبت 87، الاحد 117)، بينما جرى تسجيل 767 حالة شفاء خلال الايام الاخيرة.

وقالت الوحدة ان غالبية الاصابات تم رصدها في المناسبات الاجتماعية التي تقام دون مراعاة تعليمات وزارة الصحة.