وطن الأخبار فلسطيني

4 حالات وفاة و 350 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال الايام الثلاثة الماضية

30.08.2020 10:29 PM
4 حالات وفاة و 350 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال الايام الثلاثة الماضية

وطن: أعلنت وحدة مكافحة كورونا القدس في القدس تسجيل 4 حالات  وفاة بفيروس كورونا في وادي الجوز ، مخيم شعفاط، سلوان ( حالتان) خلال الايام الثلاثة الاخيرة، ليرتفع عدد الوفيات الى 32 منذ بداية انتشار الفيروس.

وقالت الوحدة انه جرى تسجيل 350 إصابة جديدة في الفترة ما بين الجمعة واليوم الأحد (الجمعة: 146، السبت 87، الاحد 117)، بينما جرى تسجيل 767 حالة شفاء خلال الايام الاخيرة.

وقالت الوحدة ان غالبية الاصابات تم رصدها في المناسبات الاجتماعية التي تقام دون مراعاة تعليمات وزارة الصحة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير