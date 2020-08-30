سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد

وطن: ذكر الجيش العراقي أن صاروخي كاتيوشا سقطا قرب مطار بغداد اليوم "الأحد" لكنهما لم يسفرا عن سقوط مصابين وذلك في ثالث هجوم من نوعه على مواقع مهمة بالعاصمة خلال أيام.

وسقط صاروخ "السبت "بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية، وسقطت ثلاثة صواريخ بنفس المنطقة يوم الخميس. ولم يسفر الهجومان أيضا عن سقوط مصابين.

وتلقي واشنطن باللوم في مثل هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران. ولم تعلق طهران مباشرة على الهجمات.