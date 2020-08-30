الشرطة و الأجهزة الأمنيّة تفض 13 حفل زفاف في محافظة قلقيلية

وطن: فضّت الشرطة و الأجهزة الأمنيّة 13 حفل زفاف في محافظة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة انه و تنفيذا لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات والتجمهر وإقامة الأفراح والأعراس وفتح بيوت العزاء بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 13 حفل زفاف وتجمهر للمواطنين في تلك الحفلات وذلك في مدينة ومحافظة قلقيلية .

على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها و إنهائها وتفريق جميع المواطنين فيها والقادمين إليها.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .