وزارة الصحة: وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت أن المتوفين هم: مواطن (55 عاما) من مدينة غزة، ومواطنة (69 عاما) من قلقيلية، ومواطن (71 عاما) من بيت عور التحتا برام الله

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.