رام الله – وطن: سلام عليك يا "مريم العذراء" في رحلتك الاخيرة، سلام على جسدك وروحك، التي لم يؤلمها شيء بقدر ما آلمها صلب الغزاة في المسكوبية لجسد سامر، مسيح فلسطين الذي بعث من جديد، سلام عليك آليس عربيد، وانت تغلقين عينيك على صورته التي لن ينطفئ بريقها.

سلام عليك آليس عربيد، بقدر الكبرياء والشموخ والعزة التي منحتنا اياها، سلام على سني عمرك التي لم تنكسري بها، فأنجبت لهذه الارض قديسا طيبا ومقاتلا عنيدا، لم يبدل ويتبدل، ولم ييأس للحظة، وتمسك بروحه حتى اخر نفس، لاشتباك قادم لن يخلفه حتما.

سلام عليك يا سامر في سجنك، ولا يسعنا الا ان نقول يا وجعا كن بردا وسلاما على قلبه.

رحلت آليس عربيد والدة الاسير سامر عربيد عن عمر يناهز 84 عاما، رحيل بحسرة الغياب ووجع اليتم، وآلم النظرة الاخيرة التي لن تكون، رحيل دون وداع اخير. دمعة تبلل بياض الوجه. نظرة اخيرة لوجه ام ناضلت وكافحت عمرا. لمسة ليدين انعجنت في الارض فأزهرت جبالا واوتادا.

في شباط الماضي، كانت المرة الاخيرة التي رأت فيها آليس ابنها سامر في محكمة عوفر، كان يجلس انذاك بكبرياء وشموخ، يتأمل وجه والدته المسنة، والتي تراه لأول مرة منذ اعتقاله في ايلول الماضي.

انذاك، كان سامر يتسامى عملاقا بحضور والدته، كان اكثر جمالا من اي وقت مضى، كان اقوى من جراحات التعذيب التي غاصت في دمه ولحمه ووصل بسببها الى حد الموت، كان قديسا عائدا من الموت ليحظة بنظرة لوالدته وابتسامه خفيفه من شفتيها، وليسخر من جلاديه.

في تلك المحكمة، كانت آليس تناظر سامر، وسامر يسخر من محكمة الاحتلال وجلاديها، ويقول للمحامي تعقيبا عن رأيه بعقد الجلسة القادمة في 24 اذار "صراحة، ما بعرف وين بكون، فاضي أو مشغول، خليني أشوف وقتي، ويا باجي يا لا".

رحلت آليس عربيد، ومن ينجب مثل سامر، لا ترحل ذكراه. لروحك السلام.