القبض على المشتبه بهم باطلاق النار الذي ادى لمقتل فتاة في حفل زفاف برام الله

وطن: قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، على عدد من الاشخاص المشتبه بهم باطلاق النار في حفل زفاف في مخيم الامعري جنوب غرب رام الله أمس، أدى لمقتل فتاة 26 عاما واصابة شقيقتها.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة اعتقلت إضافة إلى الاشخاص المشتبه بهم باطلاق النار، أصحاب حفل الزفاف، وهم العريس ووالده واشقاؤه، الذين اقاموا الحفل بشكل مخالف لاجراءات الطوارئ، ثم قاموا بنقل الحفل واستكماله بإحدى القرى المجاورة بعد وقوع الجريمة.

وأكد ضرورة الالتزام بعدم اقامة الحفلات والتجمعات تتفيذا لتعليمات قانون الطوارىء وعدم إطلاق النار في المناسبات.