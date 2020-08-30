وقفة للمحامين أمام محكمة بيت لحم احتجاجا على حادث اعتداء بحق محام

وطن: ندد عشرات المحامين، في محافظة بيت لحم، بحادث الاعتداء الذي تعرض له زميلهم المحامي الفرد روك، في ساحة محكمة بيت لحم، من قبل احد المواطنين الذي له علاقة بخصومة موكله.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابة المحامين في المحافظة، امام المحكمة، ورفعت فيها شعارات تطالب بوضع حد للاعتداءات التي طالت العديد من المحامين، خلال السنوات الاخيرة، وبالقاء القبض على المعتدي وتقديمه للعدالة، وأخرى تطالب بضرورة توفير الأمن والأمان و فرض العقوبات الرادعة على المعتدين، وغياب الامن يصنع الفوضى.

وألقيت خلال الوقفة الاحتجاجية عدد من الكلمات، التي دعت إلى لجم ووقف هذه الاعتداءات التي تمس احد أركان العدالة، وسمعة القضاء الفلسطيني.

وأدان المحامي محمد ابو سرور رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة بيت لحم، في كلمة له الاعتداء الآثم على المحامي الفرد روك في حرم المحكمة إثناء قيامه بواجبه المهني، وطالب محاسبة المعتدين، مؤكدا أن النقابة لن تألوا جهدا في الدفاع عن المحامين، ولن تسمح بتكرار هذا الاعتداء.

وقال المحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، ان مثل هذه الاعتداءات تهدد السلم المجتمعي في المحافظة، وتمس بهيبة القضاء العادل، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتطاولون على أركان العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمحامين إثناء أدائهم لواجباتهم المهنية.

وقال المحامي سهيل عاشور، ان الاعتداء الذي تعرض له الزميل الفرد روك هو اعتداء على كل المحامين، ومنظومة العدالة الفلسطينية، ما يستوجب فرض إجراءات توفر الأمن والأمان للمحامين، والعاملين في سلك القضاء الفلسطيني، ومحاسبة من يستهدفون القضاء ويعتدون عليه.