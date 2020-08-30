الاحتلال يعتقل القيادي حسام الرزة

رام الله-وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، الأسير المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية حسام الرزة.

وأكدت عائلة الأسير الرزة، لـوطن، أنّ الرزة اعتقل في كمين نصبه له جيش الاحتلال في منطقة حوارة شمال نابلس، وهو في طريقه إلى مدينة رام الله، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن الأسير المناضل حسام الرزة يعتبر أحد قيادات الجبهة الشعبية والمناضلين القدامى، وهو والد الأسير المحكوم إدارياً بدر الرزة، وقد اعتقل سابقاً عشرات المرات، أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاماً في سجون الاحتلال، وقضى جزءاً منها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقاله المتكرر العديد من الإضرابات عن الطعام.