"التربية": نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستعلن غداً

رام الله- وطن: أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020 ستعلن يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 12 ظهراً؛ من خلال الموقع الإلكتروني www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة أن كشوف العلامات لطلبة المحافظات الشمالية ستوزع اعتباراً من يوم الثلاثاء 1/9/2020 وفقَ ترتيبٍ خاصٍ في مديريات التربية؛ بما يضمن إجراءات السلامة العامة، مشيرةً إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد موعدٍ مناسبٍ لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.