النقل والمواصلات لـ"وطن": لا قرارات جديدة بخصوص عدد الركاب والأجرة في المركبات العمومية

وطن: نفى الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، الأخبار المتادولة حول صدور قرار من الوزارة بعودة عمل المركبات والحافلات كما كان سابقا بتحميل كامل العدد وبالأجرة السابقة.

وأكد رحال لـوطن عدم صحة الخبر المتداول، موضحاً أن قرار الحد من عدد الركاب مقابل زيادة بسيطة بالأجرة، صدر عن مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وليس من صلاحيات الوزارة تجاوزه.

لافتاً إلى وجود طلب من نقابة عمال النقل، بإعادة عمل المركبات العامة إلى طبيعتها قبل الأزمة، والطلب قيد الدراسة.