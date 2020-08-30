قتيل خلال اشتباكات بين مؤيدي ترامب ونشطاء "حياة السود مهمة"

وطن: قتل شخص بطلق ناري خلال اشتباكات وقعت بين مشاركين في مسيرة انتخابية كبيرة لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحتجين من حركة "حياة السود مهمة" في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وتظهر صور التقطت من موقع الحادث مسعفين يحاولون إنقاذ من يبدو أنه رجل أبيض.

ولم تفصح الشرطة عن هوية القتيل كما لم تحدد ما إذا كان لإطلاق النار علاقة بالاشتباكات التي شهدتها منطقة وسط المدينة.

وكانت شوارع مدينة بورتلاند مسرحا لاحتجاجات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأصبحت هذه المدينة مركزا لمظاهرات ضد انتهاكات الشرطة والعنصرية منذ مقتل المواطن الأمريكي الذي ينحدر من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في 25 مايو/ أيار الماضي على يد شرطي أبيض، ما أثار حالة من الغضب على المستويين المحلي والدولي.