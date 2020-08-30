اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات يعلن تعليق الدوام غداً الساعة العاشرة صباحاً

وطن: أصدر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، بياناً، اليوم الأحد، طالب فيه وزير التعليم العالي بالإلغاء الفوري لقرار مجلس التعليم العالي الذي يحدد معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية والذي قد يؤدي إلى إغلاق كليات كاملة داخل الجامعات الفلسطينية ، والعودة إلى النظام المعمول به وهو حسب المعدل التنافسي للطلبة.

وقرر مجلس الاتحاد تعليق الدوام صباح يوم غد الاثنين الموافق 31/8/2020م الساعة (10:00) صباحاً وحتى نهاية الدوام ، وتوجه الهيئات الإدارية لنقابات العاملين للاعتصام في جامعة بيت لحم الساعة (12:00) ظهراً . مطالبين إدارة الجامعة بالتراجع عن هذه القرارات الظالمة والجائرة والتأكيد على الأمن الوظيفي وعدم المساس بقوت ولقمة عيش الموظفين في الجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يوم السبت الموافق 29/8/2020م ، للبحث في أخر التطورات الذي حدثت في جامعة بيت لحم بإنهاء خدمات (30) موظفا.