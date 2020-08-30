موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل يُحدد نهاية الأسبوع

وطن: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أنّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة قيادات في الخارج عن بُعد، سيحدد موعده نهاية الاسبوع الجاري مع انتهاء الترتيبات اللوجستية.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي، صباح الأحد، أن الاجتماع الذي عقد أمس بين الأمناء العامين للفصائل ونوابهم خُصص لبحث الموضوعات الرئيسية للقاء الذي يجري الترتيب له والاتصالات التي يجريها أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح مع حماس.

وشدد مجدلاني على أهمية أن يكون الاجتماع بنّاءً ومثمرًا يوحد الموقف السياسي والوطني وينهي الانقسام ويعزز الجبهة الداخلية والشراكة الوطنية بين مكونات العمل السياسي في مواجهة صفقة القرن والضم ومسار التطبيع الذي تهرول له بعض الأطراف العربية لأنه المسار الثاني للتعويض عن صفقة القرن.