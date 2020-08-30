112 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 112 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال اقتحام الأقصى، فيما حاول بعض المستوطنين أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند بواباته، فيما تبعد العشرات عنه.