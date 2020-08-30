محدّث| إصابة 7 مرضى و 25 كادراً طبياً في مستشفى الخليل الحكومي بالاختناق بغاز الاحتلال

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إصابة 7 من مرضى "كوفيد 19" و25 كادراً طبياً بالاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز داخل وفي ساحات مستشفى الخليل الحكومي.

وأدانت وزيرة الصحة جريمة الهجوم على المستشفى، مؤكدة أن قوات الاحتلال عرضت حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، خصوصاً أن القسم الذي هوجم هو القسم الخاص بعلاج مرضى كوفيد 19.

وتابعت: فجر اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل غاز بساحات المستشفى وقنبلة غاز على إحدى غرف قسم الباطني وهو تابع لقسم علاج مرضى كوفيد 19، ما تسبب بإصابة المرضى والطواقم الطبية بالاختناق.

وأضافت أن الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني عملت على إخلاء المرضى من القسم المذكور إلى خارج المستشفى ولأقسام أخرى لضمان سلامتهم.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة وإلزام إسرائيل للتقيد بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.