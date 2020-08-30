مدفعية الاحتلال تقصف موقعين في خانيونس ودير البلح

غزة- وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، نقطتين لقوات الضبط الميداني، في دير البلح وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبه.

وأفادت مصادر محلية بقيام آلية احتلالية متمركزة داخل السياج الأمني، بإطلاق قذيفة، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آلية احتلالية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت ذات المصادر إلى وقوع أضرار مادية في المناطق التي تعرضت للقصف، دون إيقاع أي إصابات في صفوف المواطنين.