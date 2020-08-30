أمجد الشلة لـوطن: فوضى ضحايا السلاح أكثر من ضحايا الاحتلال.. والحكومة مطالبة بوقف الظاهرة لإنقاذ المجتمع

رام الله-وطن: لم تكن حادثة مقتل الشابة العشيرينة، اليوم السبت، في مخيم الأمعري، برصاص سلاح الأعراس هي الأولى من نوعها، فقد انتشرت مؤخراً وبازدياد خطير حوادث القتل والإصابات، سواء برصاص الاحتفالات، أو بإطلاق النار في الشجارات العائلية، الأمر الذي وصفه عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة بـ"الفلتان"، مطالباً الجهات المعنية بموقف حازم وحاسم تجاه فوضى انتشار السلاح بمناطق الضفة الغربية.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الشلّة لـوطن: "اسقبلنا بترحاب قرار الحكومة بمنع الأعراس للوقاية من جائحة كورونا، لنفاجأ بأن الأعراس تقُام، ويطلق فيها النار، ويذهب ضحايا".

مبدياً استغرابه من أن حادثة القتل، اليوم، وقعت في المناطق المسماة "أ"، الخاضعة للسيادة الفلسطينية!

وأكد الشلّة أنه لا يكاد يمر أسبوع من دون وقوع حادثة قتل، بسبب انتشار السلاح في جميع مناطق الضفة الغربية، حتى تلك التي لا يحتاج فيها فرض الأمن لتنسيق أمني مع الاحتلال. مبدياً تخوفه من زعزعة السلم الأمني والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في هذا الوقت بالذات.

مستعرضاً مظاهر فتلان السلاح في مدن الضفة، والتي صار ضحاياها أكثر من ضحايا رصاص الاحتلال، فأصبحت البنادق تؤجر للشجار والثأر، وبعض العائلات تبيع أملاكها لاقتناء الأسلحة!

وطالب الشلّة الجهات الأمنية، والحكومة، بفرض سيادة القانون في المناطق التي تخضع لسيادتها، لإنقاذ المواطنين من فوضى السلاح، ولإنقاذ سيادة السلطة على مناطقها، مؤكداً انّ "انتشار سلاح الفوضى يعني غياب السلطة".

وأكد الشلّة الحاجة الملحة، لإصدار لوائح تنظيمية عن مجلس الوزراء، بالرغم من غياب المجلس التشريعي، لتعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي ينص على عقوبة 6 شهور لمن يحوز سلاحاً من دون ترخيص، وتعديله لتصبح الحيازة "جناية"، بدل جنحة.

مؤكداً الحاجة للعودة إلى إحياء المقولة الثورية "البندقية الغير مسيّسة قاطعة طريق"، والتعامل مع سلاح الفوضى على هذا الأساس، لأن السلاح الوطني لا يظهر في المناسبات والمشاكل العائلية.

وطالب الشلة بضرورة وجود إجماع فلسطيني وفصائلي وظني كامل على ضرورة نبذ هذه الظاهرة، مشبهاً إياها بآفة انتشار المخدرات.