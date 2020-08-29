تمديد حظر التجوال ليومين وفصل محافظات قطاع غزة بشكل كامل

وطن: قررت وزارة الداخلية في غزة يوم السبت، تمديد قرار حظر التجوال لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الليلة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة

وأعلن الناطق باسم الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، عن القيام بالفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة ومنع التنقل بينها بشكل بات ونهائي.

وأشار إلى فرض فصل مشدد لشمال القطاع بين كافة البلدات والمخيمات.

ودعا البزم جميع المواطنين بالتزام إجراءات السلامة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

وطالب جميع مقدمي الخدمات بالتزام اجراءات السلامة، مشيرًا إلى تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال إنه جرى حصر حركة مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة مثل الغاز ومياه الشرب بأضيق نطاق جغرافي حتى نساهم في منع العدوى.