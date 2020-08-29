36 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة وتمديد حظر التجوال لـ 48 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة في القطاع، ليصل عدد المصابين إلى 182 إصابة نشطة.

من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، تمديد حظر التجوال في القطاع لـ 48 ساعة أخرى ابتداءً من هذه الليلة، وذلك في إطار جهود منع تفشي كورونا .

وأضاف البزم خلال مؤتمر صحفي عقده مركز الإعلام والمعلومات الحكومي حول جائحة كورونا غرب غزة، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال الأيام القادمة ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.