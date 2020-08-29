العمادي يعود إلى غزة بعد مباحثات مع مسؤولين "إسرائيليين"

وطن: عاد السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم السبت، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بعد أن غادره لنحو ساعتين التقى خلالهما مسؤولين في دولة الاحتلال.

وبحسب موقع" واللا" العبري، فإن العمادي التقى ممثلاً عن جهاز الشاباك ومكتب منسق الأنشطة الحكومية وضباطاً من القيادة الجنوبية في مقر قيادة الجيش الاحتلال بغلاف غزة.

وأشار إلى أن العمادي أكد لضباط الاحتلال أنه لم يتم نقل الأموال، التي نقلها إلى غزة منذ ثلاثة أيام، إلى حماس.

ووفقًا للموقع، فإن العمادي نقل مطالب حماس للاحتلال، والأخيرة نقلت مطالبها إلى حماس، مشيراً إلى أن العمادي يسعى لتعزيز الهدوء طويل الأمد على الجبهة مع غزة.