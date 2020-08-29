العمادي يغادر غزة

وطن: غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي عصر السبت، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، بعد زيارة استمرت أيامًا.

وأفاد شهود عيان بأن السفير العمادي ونائبه خالد الحردان غادرا القطاع بعد محادثات استمرت أيامًا مع قيادة حركة (حماس).

ووصل العمادي القطاع مساء الثلاثاء الماضي 25 أغسطس/ آب الماضي، في سياق جهود التهدئة في القطاع.

وزار العمادي غزة في ظل تصعيد ميداني متواصل يشهده القطاع منذ نحو ثلاثة أسابيع؛ فاقمته إجراءات عقابية جماعية اتخذها الاحتلال بحق المواطنين.