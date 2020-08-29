توقيف مدير عام فندق "الكرمل" بدعوى استضافة نزلاء من فلسطينيي الداخل: "ضيوف لا يجوز طردهم!"

رام الله-وطن: قال مدير عام فندق الكرمل لؤي ازريقي، إنه خضع للتوقيف أول أمس الخميس، لدى الشرطة السياحية، بدعوى استضافة نزلاء من فلسطينيي الداخل في الفندق.

وقال ازريقي لـوطن إن الشرطة السياحة حضرت للفندق يوم الخميس، وأبلغته بمنع وجود نزلاء من فلسطينيي الداخل في "الكرمل"، وأنه يجب مغادرتهم فورا، الأمر الذي تحفظ عليه ازريقي، كونهم ضيوفا، لا يجوز طردهم بهذه الطريقة.

وأضاف إنه لم يخالف تعليمات الحكومة وإجراءاتها حين استضاف النزلاء بالفندق.

ولفت ازريقي إلى أن تنشيط العمل بالفندق سيكون له انعكاس اقتصادي عل العاملين فيه، الذين جرى إعادة 25 موظفا منهم لأعمالهم، وأن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عموما.

وتواصلت وطن مع الناطق باسم وزارة السياحة جريس قمصية، لأخذ رده، إلّا أنه رفض التعليق على الموضوع.

وكان الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن، قد بيّن بداية الشهر الحالي، خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن أكثر القطاعات تضررا كانت القطاعات التي أغلقت منذ شهر 3 حتى اليوم، وعلى رأسها القطاع السياحي، وهو قطاع ضخم يضم 145 ألف فرصة عمل كلها تعطلت.

يشار إلى أنّ رئيس الوزراء محمد اشتية وخلال اجتماع الحكومة، الإثنين الماضي، أكد أنه سيتم التركيز على تنشيط قطاع السياحة الداخلية وإنعاش الطلب على السلع والخدمات من خلال تمكين المواطنين من الحصول على دخل.