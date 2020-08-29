محافظ طوباس يمنع التجمعات للحد من تفشي "كورونا"

وطن: أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، اليوم السبت، قرارا بمنع التجمعات بكافة أشكالها؛ للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

وبموجب القرار يمنع إقامة بيوت العزاء منعا باتا، وتغلق صالات الافراح، وتمنع الاحتفالات سواء في المناطق المغلقة أو المفتوحة.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين ارتداء الكمامة خارج المنازل والأسواق وكافة المنشآت، وطالب أصحاب المعدات والصوتيات ومتعهدي المسارح، ولوازم الأفراح والفنانين، بالالتزام التام بالتوقف عن إحياء أية حفلات، تحت طائلة المسؤولية.

وأشار إلى تكثيف الرقابة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مؤكدا ان الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لهذه التعليمات.