5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: يواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة احتجاجا ورفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: الأسير معتصم سمارة، الأسير ماهر الأخرس والأسير محمد وهدان، والأسير موسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات.

وأضرب الاسير معتصم سمارة (43 عاماً) عن الطعام منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على تجديد الحكم الإداري بحقه للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر.

وعاقبت إدارة سجن النقب الأسير سمارة بالعزل والمنع من الزيارة ونقله إلى الزنازين الانفرادية، علماً أنه تعرض للاعتقال مرات عديدة، حيث أمضي في سجون الاحتلال 18 عاماً.

ويعاني الأسير "الأخرس" من سيلة الظهر جنوب جنين، والمضرب لليوم 34 على التوالي في زنازين سجن "عوفر"، بالإضافة لنقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، علماً أنه يواصل رفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

ووفقاً لزيارات المحامين فإن وضع الأسير "الأخرس" الصحي آخذ بالتدهور مع مرور الوقت، وبدأ يتقيأ الماء.

والأسير "وهدان" من "رنتيس" شمال رام الله مضرب لليوم 25 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 14 على التوالي، رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري لـ 6 شهور.

و"زهران" هو أسير سابق قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 5 سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".

ويضرب الأسير عبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، بعد تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.