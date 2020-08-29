الاحتلال يعتقل 3 شبان من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحولتهم للتحقيق في مراكز التوقيف.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين خالد السخن وعبد الله الجولاني من حي الواد بالبلدة القديمة، كما اعتقلت أحد الشبان من باحات المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات في القدس، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء.