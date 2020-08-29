روسيا تسجل 4941 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: سجلت روسيا السبت 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا عن 4829 في اليوم السابق، و111 وفاة جديدة مقابل 110 أمس، لتبلغ الحصيلة 985346 إصابة و17025 وفاة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، مضيفا أن إجمالي المتعافين زاد بواقع 5917 شخصا خلال اليوم الماضي ووصل إلى 804383، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 163938.

وذكر التقرير أن 25,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.