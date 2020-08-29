وزير التربية والتعليم سيعلن عن إجراءات افتتاح المدارس قريباً

رام الله- وطن: قالت وزيرة الصحة د.مي كيلة، أنه تم وضع خطة واضحة وتفصيلية لافتتاح العام الدراسي وكذلك وضع برتوكولات بالتعاون مع وزارة التربية لكيفية التصرف وفق خطوات مدروسة لأي حالات مفاجئة.

واضافت الكيلة خلال حديثها لاذاعة "صوت فلسطين"، أن الوزارة تعمل وفق برتوكول مع المنشآت التعليمية لتحضير المدارس والجامعات وتسهيل اتخاذ قرار مدروس في حال اصابة أي طالب، موضحة أن وزير التربية والتعليم سيعلن عن إجراءات افتتاح المدارس قريبا.