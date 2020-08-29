وزيرة الصحة: الوفد الوزاري إلى غزة الأسبوع المقبل

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن اللجنة الوزارية المقرر إرسالها الى قطاع غزة بتعليمات من الرئيس ستصل الأسبوع القادم للاطلاع على الأوضاع الوبائية وتقييم احتياجات أهلنا هناك.

وأوضحت د. الكيلة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم السبت، أن مهمة اللجنة الوزارية الاطلاع على الوضع الوبائي في القطاع ومساعدة الأهالي وتقديم كل ما يلزم من مساعدات، مشيرة الى انه تم ارسال مجموعة من المستلزمات الطبية وقت الاعلان عن ظهور الوباء في القطاع.

وبخصوص الحالة الوبائية في المحافظات الشمالية أكدت وزيرة الصحة ان ارتفاع او انخفاض منحنى الاصابات مرتبط بسلوك المواطنين ككل في المجتمع وليس فردا واحدا او الحكومة فقط.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه وبقرار من الرئيس سيكون هناك مراقبة ميدانية على تحرك المواطنين للتأكد من مدى التزام الجميع بإجراءات الوقاية بالاضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية.