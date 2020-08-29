الحكومة تقرر إرسال وفد إلى غزة للوقوف على كل الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا

وطن: أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس عباس أوعز للحكومة بتسخير كل الامكانيات لابناء شعبنا في قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الشيخ أن الحكومة قررت إرسال وفد وزاري الى القطاع للوقوف عن كثب على كل الاحتياجات اللازمة والعمل على توفيرها.

وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 221؛ منها 3 وفيات و72 حالة تعاف.