طيران الاحتلال يُسيّر أول رحلة تجارية إلى الإمارات الاثنين.. وكوشنر على متنها

وطن: أعلنت شركة طيران "العال" التابعة لخطوط طيران الاحتلال، أنها ستسيّر يوم الاثنين القادم أول رحلة تجارية مباشرة إلى أبوظبي.

وقال متحدث "العال" إن رحلة العودة الى ابو ظبي ستكون بعد ظهر الثلاثاء الأول من سبتمبر.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن رحلة الذهاب ستحمل الرقم "‭‭LY 971‬‬" والعودة "‭‭LY 972‬‬".

ويتوقع أن تنقل الرحلة المباشرة الأولى بين مطار اللد والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفدا إسرائيليا ومساعدين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في التوصل لاتفاق التطبيع بين الامارات والاحتلال المعلن عنه في 13 أغسطس الحالي.

ورجح مسؤول أمريكي أن يكون جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المكلف بملف عملية السلام الشرق أوسطية، بين المسؤولين الأمريكيين على متن الرحلة التي ستقلع في العاشرة صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) في 31 أغسطس.

من جانبه، كتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها اليوم: "الأسبوع القادم ستكون هناك للمرة الأولى رحلة جوية تجارية إلى أبوظبي. هكذا بالضبط يكون السلام مقابل السلام".