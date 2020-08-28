مصرع مواطنين غرقا في يافا

وطن: لقي مواطنان، في الأربعينات من عمريهما، مصرعهما غرقًا في بحر مدينة يافا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، فيما وُصِفت إصابة ثالث بالطفيفة.

وتعرّض الأشخاص الثلاثة للغرق، في يافا، ما تسبب بمصرع أحدهم على الفور، وأُعلن عن وفاة ثان بعد أن تمّ انتشاله جثّة هامدة، عقِب عمليات بحث استمرّت لأكثر من ساعة.

وجاء في التفاصيل أن أحد الرجلين اللذين لقيَا مصرعهما، يبلغ من العمر أربعين عاما، وأُعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه، من قِبل طاقم طبي وصل إلى المكان.

وجاء في التفاصيل أن الأشخاص الثلاثة تعرّضوا للغرق أثناء سباحتهم.