"الخارجية": 236 وفاة و5702 إصابة و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 236 حالة وفاة (1 السعودية، 2 إندونيسيا)، و5702 إصابة (36 أمريكا، 12 إندونيسيا، 1 فنزويلا)، و1910 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من واشنطن، نيوجرسي، دالاس واوهايو. ليرتفع عدد الاصابات الى 3449 إصابة. فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطنة ايمان شعبان عواد ابو العين (52 عاما). ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 75 حالة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى إندونيسيا بتسجيل أول حالتي وفاة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطنتين مسرة الماضي ونبيلة ملحم، وتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت إصابة سابقة للتعافي.

فيما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية والطلبة الى 13، تعافت منها حالتين، لتبقى 9 حالات نشطة، فيما سجلت حالتي وفاة سابقتين.