الصحة بغزة: تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي: إن عدد الحالات النشطة داخل المجتمع، بلغت 109 حالة، و37 حالة من العائدين ليصبح إجمالي الحالات النشطة في القطاع 146 حالة.

وأضافت الوزارة، أنها أجرت 788 فحص خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه فيها 19,996 حالة، منها 19,745 عينة سلبية، و221 عينة إيجابية منذ بداية الجائحة.