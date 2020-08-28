ايناس عبّاد العيسى تكتب لوطن .. قراءات في خطاب العولمة: نهاية التاريخ وصدام الحضارات

تعد كتابات هنتنجتون وفوكوياما من أكثر الكتابات الغربية الفكرية تعبيرًا عن التطرف الفكري السياسي، الأول صمويل هنتنجتون الأستاذ بجامعة هارفارد، ويرى "أن السياسة الكونية المعاصرة تتمثل اليوم في عصر حروب المسلمين". ويرى هنتنجتون أن هذا العصر بدأ في اللحظة التي كانت مرحلة الحرب الباردة في العالم تنزوي عن الأنظار في الثمانينيات فاندلعت الحروب طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات بين المسلمين بعضهم بعضا وبينهم وبين غير المسلمين.. إذن فإن "الحرب الجديدة" كما سماها المسئولون الأمريكيون لوصف أحداث 11 سبتمبر ليست بجديدة، إنما هي استمرار وتصعيد لأنماط سابقة من العنف الذي يتورط فيه المسلمون.

إن نظرية هنتجتون في صدام الحضارات " القبائل الإنسانية الكبرى"، ترى المصدر الرئيس للصراع في العالم الحديث، بين الحضارات وليس الدول أو الإيديولوجيات حيث قسم مصادر الصراع على أساس ثقافي، موضحاً بأن الدول القومية ستبقى أقوى اللاعبين في العلاقات الدولية، وأن الصراعات المحورية في السياسات العالمية ستكون بين الأمم والحضارات المختلفة، وسيكون الصراع القادم بين الإسلام والغرب، وبهذا فان فيالق القتال القادمة هي بين الحضارات.

يرى قنصوة صراع الحضارات آخر صيحة في عالم المصطلحات، إلا أنني أراها قراءة طالع، أو لعلها رغبة من هنتجتون للظهور أمام منافسيه، وأصحاب النظريات مثل فرانسيس فوكوياما و "نهاية التاريخ"، إذ يظهر أن قراءة هنتجتون هي للأوضاع السياسية، وليس الدينية أو الاجتماعية؛ فقد برزت فكرة "صراع الحضارات " وأخذت شهرتها كنظرية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990 وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى ووحيدة في العالم. فقد قسم هنتجتون الصراع الحضاري لسبعة أو ثمانية منافسين " الصين، اليابان، الهند، الإسلام، الغرب، أفريقيا، أمريكا اللاتينية". معتقداً أن للغرب والإسلام نصيب الأسد منها، ولكن ليس على أسس اقتصادية عقائدية كما كان الحال خلال الحرب الباردة أو حتى معظم سنوات القرن العشرين. وهذا التصنيف الثقافي ربما سيصف العالم بطريقة أفضل من النظرة التقليدية للدول المختلفة ذات السيادة. وعليه فالصراع حاضراً ومستقبلاً، ستكون فيه الثقافة بديلاً للدولة، ولا بد من قبولها كأحد أطراف الحرب.

إلا أن نظرية فوكوياما قد سبقته في إقامة الديمقراطيات الرأسمالية الليبرالية "نهاية التاريخ" والتي اعتمدت على ثلاثة ركائز أساسية:

١. إن الديمقراطية المعاصرة بدأت في النمو بداية القرن ١٩، وانتشرت تدريجياً كبديل للأنظمة الديكتاتورية.

٢. فكرة الصراع التاريخي بين "السادة والعبيد" ليس له نهاية، إلا في الديمقراطية الغربية واقتصاد السوق الحر.

٣. الركيزة الثالثة في نظرية فوكوياما، هي أن الاشتراكية الراديكالية لا يمكنها أن تتنافس مع الديمقراطية الحديثة، وبالتالي فإن المستقبل سيكون للرأسمالية أو الاشتراكية الديمقراطية.

وطبقا لنظرية فوكوياما، فإن الديمقراطية قد أثبتت في تجارب متكررة منذ الثورة الفرنسية وحتى وقتنا هذا أنها أفضل النظم التي عرفها الإنسان أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً؛ حيث بنى نظريته على النموذج الأمريكي للديمقراطية الغربية. وأما الدليل على فشل نظرية فوكوياما فهو تزايد الحركات الإسلامية الأصولية في الشرق الأوسط؛ والذين يتفقون مع هنتجتون على أن محور التصنيف هو الدين.

وإن كان هنتجتون يرى السيادة الرأسمالية للعالم أساساً للصراع الاقتصادي وليس الثقافي؛ فماذا عن نجاح الحركات اليسارية في أمريكا الجنوبية؟ والتحولات اليسارية الكبرى في أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبي؟ وماذا عن صمود الثورة الكوبية بقيادة يسارية جذرية؟ وماذا عن التطورات العلمية التكنولوجية والاقتصادية العملاقة في الصين، فيتنام؟ والعلمية العسكرية في كوريا الشمالية بإدارة قيادات يسارية؟

وعلى الجانب الآخر أكد هنتجتون أن التغيير في البنية السياسية والجغرافية يتطلب من الغرب أن يقوى من الداخل ويتخلى عن عالمية الديمقراطية، ومحاولاته المتكررة للتدخل، موضحاً مميزات الغرب وسماته الفارقة التي تجعله حضارة العالم، والتي أجملها في عدد من الصفات فارقة أبرزها(التراث، المسيحية، اللغات)؛ أما التراث فانه لم يكن للغرب تراث يُشار إليه، أو يعتدون به، وأما المسيحية فهي دين بدأ في الشرق، فالمسيح ناصري فلسطيني، وأما عن تعدد اللغات فهذه ليست ميزة تجمعهم بل تفرقهم. فلا بد من لغة واحدة جامعة موحدة.

ولعل أحداث 11 سبتمبر حققت النبوءة، رغم أنني لا أجدها تعدو كونها مخططاً صهيونياً، ويستكمل فوكوياما رؤيته مؤكدا أن تلك الهجمات تمثل حركة ارتجاعية عنيفة يائسة ضد العالم الحديث، وبحسب رأيه تتعدى كونها مجرد حرب ضد الإرهاب كما تظهرها الحكومة الأمريكية، أو خلافاً حول السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين أو العراق كما يطرحها بعض المسلمين؛ فالصراع الذي تواجهه أمريكا من وجهة نظر فوكوياما هو مع مجموعات من الراديكاليين الإسلاميين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم السياسية الأخرى. كما أنه يفسر ظهور "الفاشية الإسلامية" باختلاط الثروات بما يسميه "مصالح الطائفة السلفية" في السعودية، وهو ما أدى إلى ترويج مفهوم خاص للإسلام في الثمانينيات والتسعينيات وكذلك وجود مسائل جذرية كالفقر والركود الاقتصادي والسياسات السلطوية في الشرق الأوسط التي تعد بالنسبة للتطرف السياسي مواد قابلة للاشتعال.

وينهي فوكوياما وصفه لطبيعة الأزمة بمقاله "هدفهم العالم المعاصر" المنشور بالنيوزويك أيضا بسك مصطلحه الجديد "الفاشية الإسلامية"؛ حيث يرى أن "الصراع الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة، ولكنه صراع ضد الفاشية الإسلامية، أي العقيدة الأصولية غير المتسامحة التي تقف ضد الحداثة والتي انبثقت حديثا في أجزاء عديدة من العالم الإسلامي.

أما حسب رؤية هنتجتون فإن حروب المسلمين لها أربعة أسباب؛ أولها رد فعل تجاه التحديث والعولمة، ثم الحزن والحسد والعدوانية تجاه الغرب وثروته وقوته وثقافته، يليها الانقسامات القبلية والدينية والعرقية والسياسية والثقافية في العالم الإسلامي، إضافة إلى أن الوعي الإسلامي صاحبه ارتفاع عدد المواليد في الدول الإسلامية مما أدى لزيادة أعداد الشباب غالبيتهم عاطلين عن العمل يهاجرون للغرب وينضمون لمنظمات إرهابية.

إن فكرة صراع الحضارات فكرة صدرها الغرب لنا متناسياً أن الحضارة الإنسانية واحدة اعتمدت في تكوينها على ما توصلت إليه الأمم والشعوب في مختلف مجالات الحياة والتي اعتمدت في أساسها على ثلاثة محاور "الزراعة والتجارة والصناعة" وغيرها من مكونات الطبيعة الإنسانية وعلى هذه المعطيات بنيت الحضارة الإنسانية.

فصراع الحضارات أجده صورة من التحاور والتعاضد بين الثقافات نتيجة لتعددها؛ وهذا التعاضد ينمو، ويتنامى، وكل طرف يؤثر ويغير في الآخر، وقد يحدث طفرة أو ثورة مثال تفاعل الماء والنار، الماء تسخن ترتفع حرارتها فتحدث ثورة، طفرة، لا يوجد ماء ولكن يوجد بخار. أما صراع الحضارات عند هنتجتون فما هو إلا الأساس النظري لتشريع عدوان الغرب بقيادة أمريكا على العالم الإسلامي؛ فهو يعتقد أن الحضارات الأخرى مختلفة ولا حاجة لمحاولة فهمها لأننا لن نستطيع، بل نفعل ما هو أفضل وهو الاستعداد الذي لا مفر منه " الصدام أو الصراع"، هذا وقد مر التاريخ الإنساني بأنظمة عالمية متتالية.

النظام العالمي الأول: اكتشفت فيه الزراعة وقامت الإمبراطوريات الزراعية الأباطرة والأكاسرة والفراعنة.

الثاني: مع ازدياد الاستبداد الإنساني جاء النظام السماوي القائم على التوحيد، من إبراهيم، حتى محمد (ص).

الثالث: الذي قام على حركة التجارة، حيث ظهرت فيه المطبعة، والخريطة، والبوصلة.

الرابع: " عصر الثورات " فيه بدأت المستعمرات الأمريكية بالظهور، وبدأ عصر من التحرر، حيث الاستقلال في أمريكا والثورة الفرنسية، وقدوم نابليون وتفكك الإمبراطوريات الأوروبية القديمة.

الخامس: عصر الإمبراطوريات الصناعية الكبرى التي انتقلت من البخار وصولاً الطاقة النووية، وهنا برز عصر الرأسمالية والليبرالية، ثم وجدنا أنفسنا أمام نظام تسيطر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمامها.

وثمة نظام عالمي قادم، لا يزال في طور التكوين لا نعلم نشأته بالتحديد لكنه يلوح بقدومه من الشرق الأقصى " اليابان، الصين، ودول النمور الآسيوية....."، ثم يتم تجاهل كل هذا التاريخ ويسلط الضوء على "صدام الحضارات" و" ونهاية التاريخ". فوكوياما أعلن أنه "أخطأ" واعتذر، هنتنغتون رحل قبل أن يعتذر.