فلسطيني ينجو بأعجوبة من هجوم مستوطنين جنوب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، ليل الجمعة، بالحجارة، مركبة فلسطينية قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس.

وقال المواطن حكم النوباني، إنه تعرض الليلة الماضية إلى اعتداء وحشي من قبل قطعان المستوطنين قرب دوار يتسهار- حوارة، اثناء سفره الى مدينة نابلس.

وأوضح نوباني أن المستوطنين الذين يزيد تعدادهم اكثر من ثلاثين، قاموا برشق مركبته بالحجارة، وعلى مرأى من قوات الجيش التي لم تحرك ساكنًا لمنعهم، وأنه تمكن من الفرار مسرعا من المكان، بعد أن هشمت الحجارة زجاج مركبته، وألحقت بها اضرارا بالغة.

وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة.